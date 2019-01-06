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01. 06. 2019

Более 10 человек погибли при стрельбе в США


При стрельбе в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 11 человек, еще шесть ранены, сообщает WTKR News 3.
 
Среди пострадавших есть полицейский, который выжил благодаря бронежилету, отметили в полиции.
 
Устроивший стрельбу был служащим, который долго работал в городе. Он вошел в здание муниципального центра и сразу открыл огонь. Когда на место прибыла полиция, началась перестрелка. В результате подозреваемый погиб.

Напомним, на днях в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Ранее в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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