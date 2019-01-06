Более 10 человек погибли при стрельбе в США

При стрельбе в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 11 человек, еще шесть ранены, сообщает WTKR News 3.
Напомним, на днях в американском штате Нью-Джерси при стрельбе в баре пострадали 10 человек. Ранее в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина погибли два человека.
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Источник: korrespondent.net
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