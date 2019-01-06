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01. 06. 2019

Выборы-2019: Тарута ''слился'' с Тимошенко

 
Возглавляемая Сергеем Тарутой партия Основа пойдет на досрочные парламентские выборы вместе с партией Батькивищина во главе с Юлией Тимошенко. Такое решение было принято на внеочередном съезде политсилы в пятницу, 31 мая.
 
"Партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах", - сказал Тарута.
 
По словам политика, прежде всего произойдет объединение идеологических платформ партии Основа и Батькивщины в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране.
 
Тарута считает, что лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - достойная кандидатура для того, чтобы возглавить следующее правительство.
 
По словам председателя партии Основа Андрея Николаенко, в общий список кандидатур двух политсил будут входить самые рейтинговые и авторитетные люди, которых порекомендуют и согласуют политсоветы партий.

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Напомним, 31 мая также состоялся съезд новой партии Европейска солидарность, председателем которой избрали бывшего президента Петра Порошенко. 

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Источник: korrespondent.net

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