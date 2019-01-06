Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек



Польша и США близки к заключению соглашения о наращивании военного контингента Соединенных штатов в Польше, как минимум на тысячу человек, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Сейчас в Польше находятся 4500 американских военных.

Переговоры по этой теме длились несколько месяцев. Стороны, по словам источников, продолжают обсуждать детали финансирования увеличения количества человек.

По данным газеты, сделка может быть подписана 12 июня во время визита президента Польши в США.



Туск: Лучший союзник Польши – США

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты. В МИД России заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для РФ.

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Источник: korrespondent.net