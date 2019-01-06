Число жертв стрельбы в США возросло до 12



Число жертв стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич возросло до 12, еще десять человек получили ранения, сообщает CNN.

В полиции отметили, что количество пострадавших будет расти. Раненых до сих пор доставляют в больницы.



Напомним, стрелок зашел в здание городского муниципалитета и практически сразу открыл беспорядочную стрельбу по людям. Преступник был ликвидирован во время перестрелки с правоохранителями. Его личность уже установлена.



Ранее в Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре.

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Источник: korrespondent.net