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01. 06. 2019

Число жертв стрельбы в США возросло до 12


Число жертв стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич возросло до 12, еще десять человек получили ранения, сообщает CNN.
 
В полиции отметили, что количество пострадавших будет расти. Раненых до сих пор доставляют в больницы.

Напомним, стрелок зашел в здание городского муниципалитета и практически сразу открыл беспорядочную стрельбу по людям. Преступник был ликвидирован во время перестрелки с правоохранителями. Его личность уже установлена.

Ранее в Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре.

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Источник: korrespondent.net

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