Итоги 31.05: Скандал со стенограммой, чистки в СБУ



Саакашвили рассказал об изменениях в Киеве за время его отсутствия

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, снова ставший гражданином Украины и вернувшийся после нескольких лет отсутствия в Киев, рассказал об изменениях в украинской столице и гражданах.

По словам политика, уровень и условия жизни людей не изменились.

"Во-первых, в Киеве почти ничего не изменилось, не знаю, хорошо ли это. А второе – у людей появилась надежда. Не изменилось много чего инфраструктурно, не изменились условия жизни", – сказал Саакашвили.

Зеленский провел кадровую "чистку" в СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал несколько кадровых указов относительно руководства Службы безопасности Украины.

Одним указом Зеленский уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы СБУ. Вторым документом он освободил от обязанностей Олега Валендюка, который работал руководителем главка СБУ в Киеве и области.

Еще одним указом Зеленского уволен Виталий Машков с должности руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Порошенко избрали главой Европейской солидарности

В Киеве состоялся съезд новой партии Европейская солидарность, председателем которой избрали бывшего президента Петра Порошенко. Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Сергей Березенко возглавит избирательный штаб Европейской солидарности.

Прокуратура назвала основную версию крушения Ми-8 под Ровно

В военной прокуратуре основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области считают техническую неисправность. "Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки", - сообщили в прокуратуре.

Зеленские впервые провел заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели пообещали принять соответствующие решения.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Кабинет министров должен подготовить отсрочку запуска рынка электроэнергии. На совещании звучало много аргументов в пользу отсрочки введения рынка электроэнергии, в частности, что не готова система расчетов, что может произойти скачок цен на нее.

Участники консультаций с Зеленским назвали стенограмму отредактированной

Участники консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что стенограмма встречи, опубликованная на сайте президента, была отредактирована.

"Я утверждаю, что это не полная стенограмма - она цензурированная. Я внимательно ее прочитал, я точно ее помню", - заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко.

Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко также сообщила об опечатках в стенограмме. "Ну, и эпические "опечатки". Например, в стенограмме я вроде говорю о большой работе ВР "в адаптации законов в сенат". Конечно, в реале речь шла об адаптации в ЕС и НАТО", - сказала она Геращенко.

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Источник: korrespondent.net