Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранены два бойца

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 31 мая, 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Пять раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 1 июня.

Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка, Майское, Новолуганское.

В штабе утверждают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, ответным огнем пять сепаратистов были ранены.

От начала текущих суток вражеских обстрелов не было зафиксировано.

Напомним, за сутки 30 мая сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня. Тогда также были ранены два бойца ВСУ.

Также собщалось, что сепаратисты вернули тело погибшего украинского военного из 54-й бригады ВСУ.

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Источник: korrespondent.net