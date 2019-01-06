В Украины обесточены 53 населенных пункта

В Украине из-за непогоды произошло частичное отключение электроэнергии в трех областях. Обесточенными остаются 53 населенных пункта, сообщает ГСЧС в субботу, 11 июня.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в тре областях Сумская – 30 н.п., Черкасская – 20 н.п. и Кировоградская – 3 н.п.", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Накануне сообщалось, что на западе Украины снова масштабное подтопление из-за дождей. Так, в Ивано-Франковской области подтоплены 168 дворов, 53 жилых дома и 81 приусадебный участок, во Львовской – два жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков. Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net