Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июня 2019, суббота, 10:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
01. 06. 2019

В Украины обесточены 53 населенных пункта

В Украине из-за непогоды произошло частичное отключение электроэнергии в трех областях. Обесточенными остаются 53 населенных пункта, сообщает ГСЧС в субботу, 11 июня.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в тре областях Сумская – 30 н.п., Черкасская – 20 н.п. и Кировоградская – 3 н.п.", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Накануне сообщалось, что на западе Украины снова масштабное подтопление из-за дождей. Так, в Ивано-Франковской области подтоплены 168 дворов, 53 жилых дома и 81 приусадебный участок, во Львовской – два жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков. Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Если вам скучно, встаньте у входа в вендиспансер и укоризненно качайте головой...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.