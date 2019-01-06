Американец сел в тюрьму за женитьбу на собственной дочери

Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за женитьбу на собственной дочери. Об этом накануне сообщило издание Omaha World-Herald.

Отмечается, что осенью 2018 года в полицию поступило сообщение о половой связи между Филдгроувом и 21-летней Самантой Кершнер. В суде девушка сообщила, что около трех лет назад она попросила мать познакомить ее с биологическим отцом и та свела ее с Филдгроувом.

Несколько лет спустя у них завязались "романтические отношения" – оба фигуранта признали это в суде – а в октябре прошлого года они заключили официальный брак.

Тест на ДНК доказал, что Филдгроув – отец Кершнер. Сам мужчина заявил, что не считал ее дочерью, поскольку его имя отсутствовало в свидетельстве о рождении девушки.

Ранее в американском штате Оклахома женщина получила 10 лет тюрьмы за женитьбу на собственной матери. При этом мать ранее выходила замуж за собственного сына.

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Источник: korrespondent.net