Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июня 2019, суббота, 11:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
01. 06. 2019

Меркель и Помпео обсудили Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине провела встречу с государственным секретарем США Майком Помпео в пятницу, 31 мая. Одной из тем переговоров была Украина.

Меркель подчеркнула тесные и важные отношения Германии с США, несмотря на целый ряд серьезных разногласий, заявив, что США были и останутся важнейшим партнером Германии за пределами Европы.

Одновременно она напомнила о существовании многих спорных вопросов между ФРГ и США, среди которых – атомная сделка с Ираном, конфликты в Афганистане и Сирии, "хрупкая ситуация" в Ливии и германо-американское сотрудничество по России и Украине.

"Вы видите, что за 45 минут нам необходимо обсудить множество тем. Мы будем обсуждать их в духе партнерства, и, конечно, у нас будут контакты и впредь", – пообещала канцлер.

Накануне сообщалось, что на встрече в Берлине госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили вопросы международной политики относительно Украины.

Ранее на этой неделе Франция и Германия выразили поддержку Украине. Главы МИД Франции и Германии обнародовали совместное заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 мая.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Если вам скучно, встаньте у входа в вендиспансер и укоризненно качайте головой...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.