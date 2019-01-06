Трамп пообещал поддержку ЛГБТ во всем мире

Президент США Дональд Трамп заверил гомо- и транссексуалов во всем мире в своей поддержке. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 31 мая, по случаю начинающегося в США в июне месячника движения ЛГБТ Pride Month.

"Моя администрация начала глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности и приглашает все страны присоединиться к нам в этих усилиях", – сообщил Трамп.

В течение Pride Month представители ЛГБТ будут открыто демонстрировать свою ориентацию и добиваться большей терпимости к себе.

Дональд Трамп отметил, что в предстоящий месяц следует не только воздавать должное тому выдающемуся вкладу, который внесли в "нашу великую страну" геи, лесбиянки, би- и транссексуалы, но и проявить солидарность со многими представителями ЛГБТ-сообщества в десятках стран мира, которые за свою сексуальную ориентацию подвергаются наказаниям, тюремному заключению и даже казням.

As we celebrate LGBT Pride Month and recognize the outstanding contributions LGBT people have made to our great Nation, let us also stand in solidarity with the many LGBT people who live in dozens of countries worldwide that punish, imprison, or even execute individuals.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.

Напомним, в ежегодном рейтинге Радужная Европа по ситуации с защитой прав ЛГБТ Украина заняла 35 место из 49. Возглавили рейтинг Мальта и Бельгия, а последние места заняли Россия, Армения, Турция и Азербайджан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net