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04. 06. 2019

При разгоне протестующих в Судане погибли более 35 человек

 
Более 35 человек погибли в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление оппозиционного комитета врачей Судана.
 
Отмечается, что сотни человек были ранены, многие получили огнестрельные ранения.
 
3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.
 
Венные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.
 
Напомним, в апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

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Источник: korrespondent.net

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