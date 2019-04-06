Грузия упростит кораблям НАТО доступ в свои порты

Грузия разработала законодательный пакет, который упростит дипломатическое разрешение на вход в территориальные воды и порты Грузии для постоянно действующих морских соединений НАТО, а также для кораблей, находящихся в оперативном подчинении НАТО. Об этом сообщает издание Грузия Online.

О разработке соответствующих шагов говорится в первом годовом отчете о ходе выполнения правительственной программы на 2018-2020 годы, который в понедельник в парламент представил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По данным грузинского премьера, в последнее время возросла интенсивность посещения кораблями НАТО территориальных вод Грузии. А Грузия со своей стороны готова внести весомый вклад в вопросы мира и безопасности региона черноморского бассейна.

"Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям альянса и стран-членов, находящихся в Черном море", - заявил Бахтадзе.

На этом этапе законопроект проходит согласование в ведомствах. Сейчас отчет представлен в парламент в письменной форме. До конца текущего месяца глава правительства должен представить его парламентариям лично.

Ранее сообщалось, что НАТО изменит военную стратегию из-за России. Генсек НАТО заявил, что с 2014 года сложилась новая обстановка в сфере безопасности. Поэтому Альянс намерен изменить военную стратегию.

В Балтийское море вошла новая группа кораблей НАТО

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Источник: korrespondent.net