В бюджете Греции обнаружили нехватку 5 млрд евро

Еврокомиссия подготовила доклад по экономике Греции и о том, как на нее повлиял пакет льгот населению от правительства. В докладе говорится, что на 2019-2020 период в греческом бюджете не хватает 4,75 миллиарда евро. Об этом 4 июня сообщил телеканал Antenna.

Кредиторы полагают, что "дыра" образовалась из-за действия премьера Алексиса Ципраса. Минимальная зарплата в Греции выросла на 11% с 1 февраля и составила 650 евро. Правительство также отменило введенную низкую ставку в 510 евро для молодежи в возрасте до 25 лет. Ранее ее потребовали ввести международные кредиторы.

Впервые за 10 лет в Греции повысили зарплату. Перед выборами в Европарламент и местные органы власти в правительстве сообщили, что НДС на предприятия общественного питания, продукты питания и электроэнергию снижается с 24% до 13%.

Кроме того, в стране вернули 13-ю пенсию и отменили так называемый "налог солидарности" с небольших доходов. По словам Ципариса, экономическая ситуация в Греции улучшилась, что позволило провести ряд реформ.

Ранее НДС в Греции резко повысили в 2015 году, когда случился серьезный экономический и финансовый кризис. Из-за этого цены выросли более чем на 9%. После снижения налогов сетевые магазины сообщили о снижении цен.

Напомним, с 23 по 26 мая прошли выборы в Европарламент. В это время в Греции выразили вотум недоверия правительству Алексиса Ципраса, однако он был провален. После выборов в европейский парламент правящая партия Ципраса уступила место оппозиционной силе, а премьер-министр объявил о досрочных парламентских выборах.

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Источник: korrespondent.net