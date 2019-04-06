МИД отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к ней. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в эфире Украинского радио.

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование произошло не так, как мы того хотели", - сказал замминистра.

По его словам, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу подрыва доверия к этой организации.

"В данном случае с нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать, прежде всего, права человека и основные положения функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - отметил Боднар.

Как сообщалось, накануне в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи.

Как сообщалось, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволил России участвовать в выборах нового генсека.

В Киеве это решение назвали "позорным" и заявили, что борьба будет продолжаться в ПАСЕ на уровне депутатов.

Напомним, в 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.

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Источник: korrespondent.net