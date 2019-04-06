Столкновение теплоходов в Будапеште: найдены тела погибших

Спасатели обнаружили тела пятерых туристов, которые погибли при столкновении двух теплоходов на Дунае в Будапеште. Об этом пишет сайт Index.hu.

Сообщается, что 3 июня спасатели извлекли из Дуная труп мужчины. Погибший находился в регионе Бач-Кишкун, на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии.

Имя погибшего не называется, однако венгерские СМИ пишут, что это корейский турист в возрасте около 60 лет.

Кроме того, вчера водолазы достали из воды тело женщины. Ее нашли в обломках прогулочного теплохода, которые лежит на дне Дуная вблизи моста Маргит, где произошла авария.

Поисковая операция продолжается. Постоянные дожди и сильное течение мешали водолазам проводить работы. Многие из тел, как полагают, все еще находятся внутри затонувшего теплохода.

Прогулочный катер Русалка затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что затонувший в Будапеште теплоход построили в Херсоне в 1949 году. Также сообщалось, что капитаном врезавшегося в теплоход в Будапеште корабля был украинец.

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Источник: korrespondent.net