Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июня 2019, вторник, 14:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
04. 06. 2019

Столкновение теплоходов в Будапеште: найдены тела погибших

Спасатели обнаружили тела пятерых туристов, которые погибли при столкновении двух теплоходов на Дунае в Будапеште. Об этом пишет сайт Index.hu.

Сообщается, что 3 июня спасатели извлекли из Дуная труп мужчины. Погибший находился в регионе Бач-Кишкун, на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии.

Имя погибшего не называется, однако венгерские СМИ пишут, что это корейский турист в возрасте около 60 лет.

Кроме того, вчера водолазы достали из воды тело женщины. Ее нашли в обломках прогулочного теплохода, которые лежит на дне Дуная вблизи моста Маргит, где произошла авария.

Поисковая операция продолжается. Постоянные дожди и сильное течение мешали водолазам проводить работы. Многие из тел, как полагают, все еще находятся внутри затонувшего теплохода.

Прогулочный катер Русалка затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что затонувший в Будапеште теплоход построили в Херсоне в 1949 году. Также сообщалось, что капитаном врезавшегося в теплоход в Будапеште корабля был украинец.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.