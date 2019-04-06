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04. 06. 2019

В России показали испытания новой противоракеты

Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новой противоракеты на полигоне в Казахстане. 

"На полигоне Сары-Шаган (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Как сообщалось, в конце мая украинские военные испытали в Одесской области ракетные комплексы Ольха-М и ракеты с кассетной боевой частью Ольха-Р. Также были проведены стрельбы из комплексов Нептун модернизированной крылатой ракеты Р-360.

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Источник: korrespondent.net

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