На Херсонщине молнией убило двух человек

Молодая девушка приехала на сезонную работу из Николаева и была убита молнией во время работы. Об этом 4 июня пишет Херсон типичный.

Трагедия случилась 3 июня около 10.30. Сообщается, что погибшей было 17 лет и она приехала собирать землянику. Свидетели пытались реанимировать ее, но безуспешно.

Вторая трагедия произошла примерно в 13:00, также на Херсонщине. О ней сообщил сотрудник скорой помощи. 59-летний мужчина погиб на месте от мощного заряда молнии возле села Шкуринивка, на Билозерщине.



Во время грозы стоит отказаться от использования мобильных телефонов и прочих электронных устройств. Также не рекомендуется укрываться от нее под деревьями, в том числе обгоревшими. Молния может неоднократно бить в одно и то же место.

Стоит избегать металлических конструкций и снять с себя металлические вещи.

Также молния убила женщину на Волыни. Погибшая пасла коров с мужем, где их застала гроза.

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Источник: korrespondent.net