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04. 06. 2019

В Ровно от кори умер трехмесячный младенец

В городе Ровно от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок. Об этом сообщает региональный лабораторный центр во вторник, 4 июня.

"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что были проведены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось. Диагноз кори подтвержден лабораторно.

Также сообщается, что на прошлой неделе заболели корью 74 жители Ровенской области, среди них 60 детей. Были госпитализированы 25 больных, из них 14 детей.

Ранее в Минздраве заявили, что за неделю корью в Украине заболели 1310 человек, а с начала года корью – 52 тысячи украинцев. При этом за весь прошлый год корь была зарегистрирована у 54,5 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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