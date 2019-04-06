Россиянку не пустили в Украину из-за публикаций в соцсетях

В международном аэропорту Одессы не пропустили на территорию Украины гражданку Российской Федерации из-за антиукраинских публикаций в социальных сетях. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера в международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы не пропустили гражданку РФ, осуществлявшую информационно-подрывную деятельность в отношении Украины", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что у них была информация относительно уроженки Москвы об "осуществлении информационно-подрывной деятельности в отношении Украины и публичном выражении сепаратистских взглядов" в публикациях на ее страницах в соцсетях.

"Гражданке РФ 1985 года отказано в пересечении государственной границы Украины и проинформированы сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае в аэропорту Киев пограничники не пропустили на территорию Украины писателя из России Антона Антонова-Овсиенко. В конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного с точки зрения украинского законодательства посещения Крыма.

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Источник: korrespondent.net