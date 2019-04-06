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04. 06. 2019

В США украинца судят за хакерство

Экстрадированный из Испании гражданин Украины Андрей Колпаков предстал перед федеральным судом в американском городе Сиэтл. Его обвиняют в масштабной хакерской атаке, сообщает Радио Свобода во вторник, 4 июня.

Отмечается, что Колпаков не признал себя виновным в хакерстве, мошенничестве и краже личных данных. Предъявление официальных обвинений ожидается на следующем судебном заседании 10 июня.

В прошлом году Колпаков был арестован вместе с двумя другими украинцами, обвиненными в участии в деятельности хакерской группы FIN7.

По данным властей США, эта группа похитила данные около 15 млн кредитных и дебетовых карт компаний Chipotle и Arby. ФБР утверждает, что данные продавались на подпольных рынках.

Второй фигурант этого расследования – Федор Гладырь – был экстрадирован из Германии в 2018 году и предстал перед судом осенью прошлого года. Третий украинец – Дмитрий Федоров – в Польше ожидает экстрадиции в США.

Ранее стало известно, что власти США обвинили украинца во взломе базы данных правительственной комиссии. Против 27-летнего киевлянина Александра Еременко выдвинули обвинения в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

Напомним, в Польше задержали украинского хакера, которого разыскивал Интерпол за распространение вредоносных программ.

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Источник: korrespondent.net

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