Кремль оценил повторное назначение Кучмы в Минск

"Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал Песков.

В то же время, он сообщил, что конкретных планов относительно встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока нет. Так он прокомментировал слова главы СНБО Александра Данилюка о том, что саммит в нормандском формате может состояться в середине июля.

"Пока конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что 21 мая состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого "речь шла о том, что нужно активировать, реактивировать этот формат".

"Вместе с тем было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны, поэтому здесь, в данном случае, требуется определенная домашняя работа", - сказал Песков.

Как сообщалось, накануне Зеленский назначил Кучму возглавлять переговоры в Минске по Донбассу от Украины. Напомним, он покинул эту должность в октябре 2018 года.

Следующее заседание Контактной группы в Минске состоится 5 июня. На нем Кучма намерен предложить объявить новое перемирие на Донбассе.