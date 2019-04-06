В Виннице автомобиль скорой помощи сбил на пешеходном переходе 14-летняю школьницу, которая переезжала проезжую часть на велосипеде, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Инцидент произошел вечером 3 июня. Девочка переезжала проезжую часть на пешеходном переходе напротив площади Константина Могилка. В это время на нее совершила наезд карета скорой помощи. На момент аварии "скорая" двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

В результате аварии девушку с травмой головы, переломом ключицы и ушибами госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы. Угрозы ее жизни нет.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице "скорая" сбила школьницу на переходе

Полиция открыла уголовное дело "против" водителя скорой, но правоохранители обратились к всем родителям, чтобы они напомнили своим детям правила езды на велосипедах.

"По Правилам дорожного движения переезжать дорогу, пешеходные переходы на двухколесных транспортных средствах строго запрещено. Велосипед необходимо вести в руках", - добавили в ведомстве.

Накануне под Киевом патрульные сбили ребенка на переходе. Полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу на пешеходном переходе. В ДТП ребенок не получил значительных травм.

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Источник: korrespondent.net