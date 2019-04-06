МОЗ отправило в регионы бесплатную сыворотку от ботулизма

В Украине заработала программа закупок протиботулических сывороток. В регионы страны уже отправили сыворотки от ботулизма канадского производства. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья.

"204 флакона ботулинических антитоксинов канадского производства, закупленные за государственный счет, едут в регионы. Ранее Украина не имела специальной программы централизованных закупок протиботулических сывороток, но отныне Минздрав обеспечивает такие антитоксины за средства государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В МОЗ отметили, что сыворотка будет предоставлена бесплатно пострадавшим от ботулизма и нуждающимся в лечении.

Сообщается, что партия сывороток закуплена с помощью Программы развития ООН (ПРООН).

Министерство подчеркивает, что канадский ботулинический антитоксин соответствует самым высоким стандартам качества, что подтверждено его использованием в США и Канаде, где достаточно строгие требования к лекарственным препаратам.

Срок годности сывороток составляет не менее двух лет. В Минздраве заявили, что изучали потребность регионов страны в лекарстве на основе статистики по заболеваемости ботулизмом за последние пять лет.

В ведомстве проинформировали, что с начала года в Украине зарегистрировано 44 случая ботулизма, в результате которых заболели 50 человек. Больше всего случаев ботулизма за этот период зафиксировали в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской областях и г. Киев.

Напомним, за два месяца этого года двое людей скончались от ботулизма. Сначала в Черниговской области от заболевания погибла киевлянка, а чуть позже мужчина умер от ботулизма в Запорожской области.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net