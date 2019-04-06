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04. 06. 2019

Под Кропивницким школьники не могли попасть на ВНО из-за непогоды

В Кировоградской области школьники застряли по пути в город Кропивницкий, где должна была происходить сдача внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 4 июня.

Информация об инциденте поступила спасателям сегодня в 05:25 утра. Оказалось, что в селе Мальчевское Устиновского района из-за непогоды была размыта дорога и разрушен мост, соединяющий дорогу пгт Устиновка – село Докучаево. Поэтому ученики Докучаевской ООШ I-III ступеней не могли попасть в пункт ВНО в Кропивницком.

Спасатели помогли преодолеть детям сложный отрезок пути. Далее они автобусом добрались до пункта назначения.

Cмотрите фотогалерею: Под Кропивницким школьники не могли попасть на ВНО из-за непогоды

Ранее сообщалось, что в Днепре на фестивале Kozak FEST ветер сорвал крышу со сцены, куски которой полетели на людей. Один человек погиб, еще двое госпитализированы с переломами.

Также стало известно, что в Ивано-Франковской области оценили ущерб от паводка в 162 млн гривен. На Закарпатье предварительно заявили об ущербе на 150 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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