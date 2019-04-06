В Австралии произошла стрельба в отеле, есть жертвы

В австралийском городе Дарвин мужчина открыл стрельбу по постояльцам отеля Palms и убил не менее пяти человек и еще нескольких ранил. Об этом сообщает NT News во вторник, 4 июня.

Отмечается, что 45-летний мужчина вошел в отель с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров. Затем нападавший покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где спустя час вновь открыл огонь по прохожим.

В итоге правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации. Полиция проводит расследование.

Накануне в лондонской мечети задержали мужчину с молотком, который пытался атаковать находящихся там людей. Никто не пострадал.

Как сообщалось, 15 марта в Новой Зеландии в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек, еще 50 пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net