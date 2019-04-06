Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июня 2019, среда, 03:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
04. 06. 2019

Испанский суд остановил эксгумацию останков диктатора Франко

В Испании Верховный суд распорядился приостановить эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Об этом говорится в распространенном во вторник, 4 июня, постановлении суда.

Правительство Испании планировало 10 июня перенести останки бывшего правителя из гробницы в монументальном комплексе Долина павших близ Мадрида на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга Кармен Поло (1900-1988). Однако, намерение кабмина по эксгумации Франко было обжаловано в том числе семьей диктатора, которая просила Верховный суд приостановить перезахоронение до окончательного вердикта суда.

Как говорится в документе, суд "единогласно решил временно приостановить эксгумацию останков" Франко. Судьи аргументировали свое решение желанием "избежать ущерба, который в противном случае мог быть нанесен подавшим апелляцию и в особенности государственным интересам и конституционным институтам" страны.

Обжалование касается решения правительства, благодаря которому 15 февраля Совет министров разрешил проведение эксгумации, однако уточнил, что останки не могут быть перезахоронены в склепе собора Альмудена в Мадриде. Власти страны настаивали на том, чтобы семья Франко выбрала другое место, где будет покоиться диктатор.

Правительство обосновало решение о переносе останков Франко из Долины павших тем, что он "не является жертвой испанской гражданской войны". Кроме того, отмечается, что Франко не может быть перезахоронен в Альмудене, на чем настаивали внуки диктатора, из-за возможных проблем с общественным порядком.

Напомним, в сентябре решение перенести останки Франко одобрил испанский парламент. В свою очередь несколько потомков Франко выразили свой "твердый и единодушный" протест эксгумации. Тысячи ультраправых протестовали против выноса останков Франко из мавзолея.

В ноябре в Испании даже арестовали снайпера, который хотел убить премьера за эксгумацию Франко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.