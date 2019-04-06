Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июня 2019, среда, 02:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
04. 06. 2019

Трамп уснул во время речи Елизаветы II - СМИ

Американский президент Дональд Трамп решил вздремнуть во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 4 июня пишет британский таблоид Mirror.

В издании пишут, что камеры зафиксировали сонного Трампа во время королевской речи об отношениях США и Великобритании.

Елизавета II подчеркнула, что британские компании в США предоставили работу миллиону американцев.

Монарх отметила общие ценности Великобритании и США и предложила встать и выпить тост за американского лидера.

После речи королевы Дональд Трамп резко поднял голову вверх.

Ранее первая леди США Мелания Трамп в стильном платье от Gucci встретилась с британским монархом.

Сообщалось также, что Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.