В Таллинне совершил аварийную посадку самолет из Киева

Самолет эстонской авиакомпании Nordica-за поломки шасси вечером во вторник, 4 июня совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту, сообщает ERR.
Отмечается, что у самолета произошло разрушение покрышки шасси.
На борту находилось 35 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.
Однако, из-за инцидента временно было нарушено движение самолетов. Взлетная полоса была снова открыта через полчаса.
Накануне сообщалось, что в Индии пропал самолет с 13 людьми на борту. А в Германии самолет с людьми застрял на дереве.
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Источник: korrespondent.net
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