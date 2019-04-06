В Таллинне совершил аварийную посадку самолет из Киева

Самолет эстонской авиакомпании Nordica-за поломки шасси вечером во вторник, 4 июня совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту, сообщает ERR.

Отмечается, что у самолета произошло разрушение покрышки шасси.

На борту находилось 35 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

Однако, из-за инцидента временно было нарушено движение самолетов. Взлетная полоса была снова открыта через полчаса.

Накануне сообщалось, что в Индии пропал самолет с 13 людьми на борту. А в Германии самолет с людьми застрял на дереве.

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Источник: korrespondent.net