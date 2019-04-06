В Переяславе активисты забросали полицию петардами

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области вечером во вторник, 4 июня, проходит акция протеста из-за убийства ребенка. В полицейских запускали петарды и дымовые шашки, сообщает ТСН.

Сегодня, 4 июня, акции под стенами полиции и МВД происходят во многих городах Украины. Однако, в Переяславе, городе, где произошло убийство, акция началась неспокойно.

Активисты зажгли файеры, в полицейских начали кидать петардами и дымовыми шашками. Под ноги правоохранителям, которые обступили вход в полицию, положили детские игрушки. На стене полиции краской написали слово "Убийцы".

Во время коротких стычек дымовая шашка ударила также журналистке в ногу. Сообщалось о ранении, однако эта информация не подтвердилась - она продолжает работать на месте.

Сейчас помещение полиции охраняет кордон правоохранителей со щитами, в касках. Активисты не расходятся. На асфальте один мужчина краской рисует надпись "Палачи".

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве вечером началась акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Накануне митинг из-за смерти ребенка прошел у стен МВД.

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Источник: korrespondent.net