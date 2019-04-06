В городе Благовещенское Кировоградской области во вторник, 4 июня, от удара молнии загорелось здание райгосадминистрации. Об этом сообщили в пресc-службе ГСЧС.

По информации спасателей, в 18:10, в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о пожаре админздания на ул. Героев Украины в Благовещенском.

По прибытию спасатели установили, что горит около 300 квадратных метров кровли здания. К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники и 25 спасателей.

Травмированных и погибших не обнаружено. Пожар ликвидировали в 20:30.

Cмотрите фотогалерею: На Кировоградщине загорелось здание РГА

Напомним, сегодня под Киевом потушили масштабный пожар на птицефабрике.

А накануне в Харьковской области произошел пожар на заводе по переработке газа.

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Источник: korrespondent.net