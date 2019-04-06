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04. 06. 2019

Зеленский прокомментировал слухи о дефолте

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Брюссель во вторник, 4 июня, заявил, что информация якобы о дефолте в Украине - слухи которые не имеют ничего общего с его официальной позицией. Об этом сообщает Администрация президента в Тwitter.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время встречи с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал Зеленский.

Ранее было опубликовано интервью Коломойского британскому изданию Financial Times. В нем бизнесмен заявил, что Украина должна поступить с кредиторами, как Греция и объявить дефолт.

Позже в Еврокомиссии заявили, что искусственный дефолт убил бы отношения с ЕС и имел бы очень высокую цену для Украины.

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Источник: korrespondent.net

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