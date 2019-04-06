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04. 06. 2019

Зеленский: Меня не интересуют игры Коломойского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, которая сложилась вокруг ПриватБанка будет защищать государство и интересы граждан. Об этом он сказал во вторник, 4 июня, в Брюсселе, сообщает Администрация президента в Тwitter.

Отмечается, что соответствующее заявление Зеленский сделал на встрече с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

"Что касается ПриватБанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский на встрече с Еврокомиссаром Домбровскисом", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Следующее заседание по данному делу должно было состояться 4 июня, но было перенесено на 19 июня.

Также сообщалось, что Игорь Коломойский предложил государству компромисс в споре по делу о ПриватБанке: вернуть ему до 24% акций банка, чтобы не пришлось отменять его национализацию.

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Источник: korrespondent.net

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