Зеленский: Меня не интересуют игры Коломойского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, которая сложилась вокруг ПриватБанка будет защищать государство и интересы граждан. Об этом он сказал во вторник, 4 июня, в Брюсселе, сообщает Администрация президента в Тwitter.

Отмечается, что соответствующее заявление Зеленский сделал на встрече с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

"Что касается ПриватБанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский на встрече с Еврокомиссаром Домбровскисом", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Следующее заседание по данному делу должно было состояться 4 июня, но было перенесено на 19 июня.

Также сообщалось, что Игорь Коломойский предложил государству компромисс в споре по делу о ПриватБанке: вернуть ему до 24% акций банка, чтобы не пришлось отменять его национализацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net