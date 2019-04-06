В Праге крупнейшая за тридцать лет акция протеста

В столице Чехии началась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешовой, премьер-министра Андрея Бабиша, а также за обеспечение независимости судебной власти, сообщает сайт Idnes.

На акции протеста присутствуют десятки сотрудников полиции. По информации организаторов, протестовать вышли около 120 тысяч человек. Согласно замыслу, протест будет самым демонстративным с 1989 года.

Отметим, демонстрации за отставку Бенешовой проводятся еженедельно с конца апреля. Толчком к нынешним акциям, первая из которых состоялась 29 апреля, стала отставка министра юстиции Яна Кнежинека и избрание его преемницы Бенешовой, которая была советником президента Милоша Земана по юридическим вопросам.

Напомним, в Чехии 6 мая тысячи людей вышли на центральные улицы Праги, протестуя против премьер-министра страны Андрея Бабиша и его правительства

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Источник: korrespondent.net