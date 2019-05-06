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05. 06. 2019

Епифаний встретился с Саакашвили

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает портал ПЦУ.

“Стороны обсудили процесс признания Православной Церкви другими поместными православными церквами, в частности, Грузинской православной церковью”, - отмечается в сообщении.

Речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране и деле единения всего украинского православия. Саакашвили высоко оценил деятельность предстоятеля, направленную на развитие поместной церкви.

Митрополит Епифаний в свою очередь поблагодарил за визит и отметил, что впереди еще немало работы. Он подчеркнул, что признание автокефалии Украинской церкви и единение православных украинцев вокруг нее все равно состоятся.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили возглавить партию УДАР на выборах в Верховную раду Украины.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого он лишился в 2017 году. 

Также сообщалось, что партия Саакашвили Движение новых сил будет участвовать в парламентских выборах в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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