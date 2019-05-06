Дуда рассказал о встрече с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда надеется на решение проблем в двусторонних отношениях с Украиной и высказывается за привлечение к этому "президентской группы экспертов". Об этом он сказал в Брюсселе по окончании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы говорили о сложных исторических проблемах. Я верю, что президентская группа экспертов, которая была создана президентами Польши и Украины, могла бы встретиться и активно решать проблемы в наших двусторонних отношениях и восстановить дух правды. Мы надеемся на примирение и активное сотрудничество", - обозначил свою позицию президент Польши.

При этом Дуда подчеркнул, что этот вопрос "тоже беспокоит президента Украины". "Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал Зеленский.

По его мнению, у Украины и Польши есть не только общее прошлое, но и общее, убежден Зеленский, европейское будущее.

"Я уверен, что перечень наших общих целей, интересов и проектов, которые мы будем вместе защищать и реализовывать, в том числе на европейском уровне, будет только расти. И в этом есть призвание нашего стратегического партнерства и общего будущего", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Польшу за ежедневную поддержку для защиты украинских интересов на уровне ЕС и продвижения более амбициозной повестки дня отношений Украины с ЕС. "То же самое касается и развития отношений Украины с НАТО, где Польша настойчиво отстаивает интересы Украины", - отметил он.

#PAD: Zapewniłem prezydenta @ZelenskyyUa, że Polska wspiera proeuropejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. Rozmawialiśmy też o tematach trudnych w naszych relacjach, o problemach historycznych.

Prezydent UKR przyjął zaproszenie do Polski na uroczystości 1 września. pic.twitter.com/EstnGMhlYQ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 4 июня 2019 г.

Как сообщалось, в ходе своего первого зарубежного визита Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Зеленский в Брюсселе встретился с генсеком НАТО

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net