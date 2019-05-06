Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июня 2019, среда, 12:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
05. 06. 2019

В Аргентине мужчина 19 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.

Женщине сейчас 43 года. По данным телеканала, в течение долгого времени она была прикована к ножке кровати, ее муж часто избивал ее и оказывал психологическое давление.

Изредка ей разрешалось говорить с родственниками, но по заранее спланированному ее мужем сценарию. Соседям она была известна не под своим настоящим именем.

Женщине удалось сбежать в начале мая, когда ее муж забыл запереть дверь. Она села в первое попавшееся такси, добралась до телефона и позвонила родственникам. Позднее мужчину задержали.

Ранее в Калифорнии (США) были задержаны родители, которые посадили своих 13 детей на цепь. 

В Польше женщина держала украинцев в рабстве

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.