В Аргентине мужчина 19 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.

Женщине сейчас 43 года. По данным телеканала, в течение долгого времени она была прикована к ножке кровати, ее муж часто избивал ее и оказывал психологическое давление.

Изредка ей разрешалось говорить с родственниками, но по заранее спланированному ее мужем сценарию. Соседям она была известна не под своим настоящим именем.

Женщине удалось сбежать в начале мая, когда ее муж забыл запереть дверь. Она села в первое попавшееся такси, добралась до телефона и позвонила родственникам. Позднее мужчину задержали.

Ранее в Калифорнии (США) были задержаны родители, которые посадили своих 13 детей на цепь.

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Источник: korrespondent.net