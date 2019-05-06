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05. 06. 2019

На Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы

Власти Кипра 4 июня извлекли тело еще одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.

Издание уточняет, что, по данным источников, состояние тела не позволяет определить, принадлежало оно мужчине или женщине. Уточняется, что убийца связал тело, поместил в чемодан, тяжело нагруженный керамической плиткой, после чего утопил в озере.

Уточняется, что жертвой может быть 30-летняя филиппинка Марикар Вальдес (Maricar Valdez). Поисковые бригады по-прежнему продолжают искать тело шестилетней девочки.

https://t.co/TIKk5jDWcW
A third suitcase has been retrieved from the toxic waters #mitseromurders #cyprus pic.twitter.com/zaUjZrVYUT

— Cyprus Mail (@cyprusmail) 4 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в серийных убийствах женщин на Кипре был арестован. Задержанный – военнослужащий. Его жертвами, по последней информации, могли стать пять женщин и двое детей. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки.

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Источник: korrespondent.net

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