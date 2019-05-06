Возросло число жертв крушения прогулочного катера в Венгрии

Тела еще двух жертв крушения прогулочного катера, столкнувшегося 29 мая в Будапеште с туристическим судном, обнаружены в водах Дуная во вторник, 4 июня, пишет агентство Associated Press.

Как сообщается, тело туриста из Южной Кореи обнаружено в 58 км от места происшествия. Кроме того, дайверы нашли тело женщины в затонувшем катере на глубине девяти метров под водой. В понедельник, 3 июня, были найдены тела еще двоих погибших - мужчины и женщины.

Проведение поисковой операции затруднено из-за быстрого течения Дуная, высокого уровня воды в реке и низкой видимости под водой.

Как уточняет Associated Press, уже обнаружено 11 тел, еще 17 человек остаются пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что затонувший в Будапеште теплоход построили в Херсоне в 1949 году. Также сообщалось, что капитаном врезавшегося в теплоход в Будапеште корабля был украинец.

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Источник: korrespondent.net