Мэр Лондона об оскорблении со стороны Трампа: Как ребенок

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что совсем не обиделся на президента США Дональда Трампа, который перед официальным визитом в британскую столицу назвал его "отмороженным неудачником". Об этом сообщает ВВС.

"Такое сделал бы разве что 11-летний ребенок", - сказал Хан. "Но ему решать, как себя вести. Я не буду отвечать подобным образом. Я думаю, что ниже моего достоинства писать детские твиты и оскорбления", - добавил он.

Мэр Лондона ожидал, что США будут больше походить на пример для подражания.

Как сообщалось, накануне Трамп прибыл в Великобританию с трехдневным визитом. Он с женой побывал на приеме у королевы Елизаветы II.

В то же время, противники Трампа запустили в Лондоне надувной шар в виде младенца в подгузнике с лицом Трампа.

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Источник: korrespondent.net