Зеленский в Брюсселе встретился с премьером Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Об этом в среду, 5 июня, сообщила грузинская телекомпания Imedi.

"Да, он очень хороший человек. Мы обменялись телефонными номерами, обсудили наши отношения, поговорили о Грузии и Украине", - сказал Зеленский.

На вопрос, собирается ли он в ближайшее время посетить Грузию, глава украинского государства ответил положительно. "Почему бы и нет. Да, Грузия очень хорошая страна. Я один раз бывал в Грузии", - добавил он.

В понедельник телеканал Rustavi 2 распространил информацию о вероятном тайном визите Бахтадзе в Брюссель для встречи с Зеленским, чтобы обсудить вопрос касательно экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который вернулся в Украину на прошлой неделе.

Посол Грузии в Королевстве Бельгии, Люксембурге и ЕС Наталия Сабанадзе категорически опровергла встречу премьера с Зеленским, сказав, что глава правительства находится в Брюсселе по случаю приема в посольстве США ко Дню независимости.

В то же время, встречу Зеленского и Бахтадзе подтвердила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Для нас было приятным сюрпризом, что премьер-министр Грузии остановился в том же отеле, где президент Украины будет жить во время визита в Брюсселе. Как вы знаете, во время официальных визитов у государственных лидеров очень плотный график. Соответственно, очень сложно вставить любую новую встречу в этот распорядок. Я уверена, что если бы президент и премьер-министр знали о такой возможности, они заранее запланировали бы встречу", - отметила Мендель.

Отметим, на сегодня у Зеленского запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Накануне украинский президент провел встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом.

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Источник: korrespondent.net