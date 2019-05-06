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05. 06. 2019

Зеленский планирует референдум о вступлении в НАТО

Президент Владимир Зеленский планирует вынести на референдум вопрос вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал в интервью программе Сніданок 1+1 из Брюсселя, проведенном в спортзале на велотренажерах в среду, 5 июня.

Зеленский высказал мнение, что сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно".

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, накануне Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что курс на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

Также было принято решение о дополнительных совместных учениях Украины и НАТО в Черном море.

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Источник: korrespondent.net

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