Ракета попала в авто: подробности гибели военных

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль. Об этом сообщается на странице оперативного командования Восток Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Печальные новости от 17-й отдельной танковой криворожской бригады. Вследствие попадания ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) в автомобиль ГАЗ-66, перевозивший продукты, погибли два бойца и один военнослужащий нашей бригады ранен", - говорится в сообщении.

Командование выражает соболезнования семьям погибших и семье раненого.

Ранее сообщалось, что 4-5 июня в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены.

Позже президент Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net