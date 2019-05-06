Зеленский передумал отправлять в Минск главу Генштаба

Президент Владимир Зеленский передумал отправлять главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака на переговоры по Донбассу в Минске и назначил на его место в подгруппе по безопасности заместителя командующего ООС генерал-майора Богдана Бондаря. Об этом сообщает пресс-служба президента в среду, 5 июня.

"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока неуместно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

Об участии Хомчака в переговорах в Минске Зеленский заявил накануне после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе погибли трое военных. В связи с этим Зеленский обратился к России.

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Источник: korrespondent.net