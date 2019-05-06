В зоне ООС проходят учения танковых экипажей

На полигонах в зоне проведения операции Объединенных сил проходят тренировки танковых экипажей, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"На полигонах в районе проведения операции Объединенных сил продолжаются тренировки танковых экипажей, которые находятся в районах отвода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед танкистами ставятся сложные задачи. Командирам и экипажам приходится постоянно проводить разведку, с ходу принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки.

В пресс-центре ООС сообщили, что командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский, который на месте проверил действия танкового резерва, убедился в профессиональных навыках подчиненных и их способностях действовать одной командой во время сложных моментов боя или вследствие возникновения внештатных ситуаций.

Ранее сообщалось, що военные "уничтожили" десант противника в Приазовье. Украинские военные готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья.

Также морской спецназ провел учения в Черном море.

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Источник: korrespondent.net