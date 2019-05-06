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05. 06. 2019

В Египте боевики убили восемь полицейских

Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Об этом сообщает Masrawy.com в среду, 5 июня.

Отмечается, что в ходе ответной операции силовиков были уничтожены пятеро нападавших.

Нападение могли совершить члены террористической группировки "Вилаят Синай", которая является ответвлением "Исламского государства".

Напомним, 19 мая в Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами. В результате происшествия пострадало 12 человек, преимущественно иностранные туристы.

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Источник: korrespondent.net

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