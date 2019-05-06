В Венгрии на трассе М3 вблизи города Ньиредьхаза грузовик попал в аварию на мосту и буквально повис в воздухе. Об этом сообщает Мукачево.net в среду, 5 июня.

Вероятно, водитель грузовика заснул за рулем и столкнулся с бетонным ограждением моста.

Известно, что водитель остался жив, а спасали его пожарные. Также пока не известна регистрация автомобиля, ведь существует вероятность, что авто было на украинской регистрации, – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Венгрии фура попала в ДТП на мосту и повисла в воздухе

Ранее в Киеве на Южном мосту водитель микроавтобуса Mercedes сбил лося. От полученных травм животное скончалось на месте.

Также в США коровы из перевернувшегося грузовика упали с моста. Более десятка животных погибли. При падении коровы повредили проезжавшие внизу автомобили, что привело к ДТП. Водители получили незначительные травмы.

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Источник: korrespondent.net