Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июня 2019, среда, 21:07
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
05. 06. 2019

В Венгрии фура попала в ДТП на мосту и повисла в воздухе

В Венгрии на трассе М3 вблизи города Ньиредьхаза грузовик попал в аварию на мосту и буквально повис в воздухе. Об этом сообщает Мукачево.net в среду, 5 июня.

Вероятно, водитель грузовика заснул за рулем и столкнулся с бетонным ограждением моста.

Известно, что водитель остался жив, а спасали его пожарные. Также пока не известна регистрация автомобиля, ведь существует вероятность, что авто было на украинской регистрации, – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Венгрии фура попала в ДТП на мосту и повисла в воздухе

Ранее в Киеве на Южном мосту водитель микроавтобуса Mercedes сбил лося. От полученных травм животное скончалось на месте.

Также в США коровы из перевернувшегося грузовика упали с моста. Более десятка животных погибли. При падении коровы повредили проезжавшие внизу автомобили, что привело к ДТП. Водители получили незначительные травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.