Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июня 2019, среда, 21:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
05. 06. 2019

Мэй перепутала дату высадки в Нормандии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по ошибке разместила в своем аккаунте в Twitter публикацию с неверной датой высадки войск союзников в Нормандии. Ошибку заметил 5 июня The Independent.

Сообщается, что Мэй сделала публикацию, в которой назвала 5 июня днем высадки в Нормандии.

"Сегодня исполняется 75 лет со "дня Д". Это стало началом конца Второй мировой войны", - написала премьер-министр. Однако в скором времени публикация была удалена, а представитель Мэй назвал инцидент "человеческой ошибкой".

Напомним, высадка союзных войск в Нормандии (Франция) началась 6 июня 1944 года. Она открыла "второй фронт" против нацистских войск в Европе.

5 июня южная Англия торжественно отмечает 75-ю годовщину высадки войск в Нормандии, ее  также называют D-Day.

Королева Великобритании Елизавета II, президент США Дональд Трамп, другие лидеры государств-союзников военного времени, а также канцлер Германии Ангела Меркель присоединились к около 300 ветеранов Второй мировой войны на церемонии на берегу моря в Портсмуте.

Ранее Тереза Мэй назвала дату своей отставки с поста главы британского правительства.

4 июня президент Дональд Трамп прибыл в Великобританию на переговоры с Мэй, в ходе которых обсуждались Brexit, изменения торговых соглашений с Евросоюзом и ситуацию вокруг Huawei.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.