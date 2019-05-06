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05. 06. 2019

В Швейцарии оборвалась канатная дорога, есть жертва

В центральном районе Швейцарии в среду, 5 июня, оборвался кабель канатной дороги, погиб рабочий-ремонтник. Также в результате инцидента пострадали шесть человек, сообщает агентство keystone-sda со ссылкой на местную полицию.

Несчастный случай произошел в среду рано утром во время проведения ремонтных работ на канатной дороге на горе Титлис близ горнолыжного курорта города Энгельберг в полукантоне Обвальден. По данным полиции, погибший и шестеро пострадавших - рабочие, проводившие техническое обслуживание подъемника. Никто из туристов не пострадал.

Как отмечает агентство, технические работы проводятся на канатной дороге между Энгльбергом и озером Трюбзее с понедельника.

Энгльберг - крупный горнолыжный курорт. Ежегодно механические подъемники на Титлисе перевозят в общей сложности 1,2 млн человек. В летний сезон этот район привлекает много туристов - любителей пеших прогулок, в том числе из-за рубежа.

Напомним, в прошлом году в Колумбии 25 человек пострадали при аварии на канатной дороге.

Ранее в Швейцарии лыжник снял на видео попытку бегства от лавины.

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Источник: korrespondent.net

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