С конфузом и скандалом. Визит Трампа в Британию

Завершается трехдневный визит американского президента Дональда Трампа в Британию в рамках европейского турне, приуроченного к 75-летию высадки союзнических войск в Нормандии.

Трампа приветствовали салютом, а королева Елизавета II дала торжественный ужин в честь президента и членов его семьи. За пределами Букингемского дворца ему были рады меньше - в центре Лондона прошли акции протеста.

Его поездка также сопровождается громким скандалом из-за призыва к британским властям выйти из Евросоюза без соглашения. Трамп также вмешался в борьбу за пост нового премьера. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Скандал из-за Brexit

4 июня Трамп провел переговоры с британским премьером Терезой Мэй. По итогам встречи они провели пресс-конференцию, затронув не только двусторонние отношения и отношения Британии и ЕС, но и многочисленные международные кризисы.

Американский президент сделал упор на экономике, говоря о двухсторонник отношениях.

"Великобритания - крупнейший инвестор в американскую экономику и крупнейший рынок экспорта для Европы. В то время как Британия готовится к тому, чтобы покинуть ЕС, США обязались заключить феноменальную торговую сделку между США и Великобританией", - заявил Трамп.

Накануне президент США призвал Лондон пойти на обострение в отношениях с Евросоюзом в ходе следующих раундов переговоров об условиях Brexit и не выплачивать Брюсселю уже согласованную сумму в 50 миллиардов долларов за невыполнение своих обязательств перед ЕС, бросив вызов европейским союзникам.

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Жалкие лузеры

Трамп также сделал несколько жестких заявлений в адрес ведущих британских политиков - так, он назвал мэра Лондона Садика Хана "жалким лузером".

Он также отказал во встрече лидеру лейбористов Джереми Корбину, назвав его слишком "негативным".

"Терпеть не могу критиканов, но при этом уважаю людей, которые делают дело", - сказал Трамп.

Незадолго до визита в Британию американский президент назвал супругу принца Гарри Меган Маркл "противной". Но в интервью телеканалу ITV он попытался загладить свое высказывание, назвав Гарри "потрясающим", а Меган "прекрасной".

Находясь в Лондоне, Дональд Трамп также вмешался в борьбу за пост нового британского премьера, открыто поддержав претендующего на кресло Терезы Мэй Бориса Джонсона.

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Задремал на ужине с королевой

Трамп задремал во время речи королевы Великобритании Елизаветы II. На видео, опубликованном Youtube-каналом Today News Livestream, видно, как американский лидер борется со сном во время речи британской королевы.

Пока Елизавета II говорила об общих ценностях Великобритании и США и предложила встать и выпить тост за американского лидера, Трамп закрывал глаза, а затем резко поднимал голову, чтобы взбодриться, но сон его все же одолевал.

Вероятно, это связано с джетлагом - синдромом смены часовых поясов, вызванным быстрой сменой часовых поясов при авиаперелете. Может сопровождаться усталостью, бессонницей, головной болью, потерей аппетита и другими состояниями дискомфорта.

Чета Трампов ослепила Лондон

Хотите вы того или нет, но семейный выезд Трампов в Британию окажет влияние на ваш гардероб, пишет автор газеты Times Харриет Уокер.

Мелания Трамп известна своим "книжным" подходом к гардеробу, поэтому в большинстве случаев кажется, что это не она в одежде, а одежда на ней как выставочный экспонат. Но на этот раз костюмеры Белого дома превзошли самих себя.

Первая леди США взошла в самолет, вылетавший в Лондон, в платье с биг-бенами от Gucci за 2650 фунтов стерлингов, а вышла из него, похожая на стюардессу British Airways, в блузке от Burberry за 650 фунтов.

Потом на протяжении визита ее бросало от стиля 1980-х к образу Мэри Поппинс и обратно в современность в виде вечернего платья из последней коллекции Dior.

Иванка Трамп тоже не отставала в разнообразии и гламурности своих туалетов. Правда, один раз она пришла на банкет в платье от Carolina Herrera, больше подходящем для дневного чая в саду.

Много лака для волос, искусственный загар, бриллианты и дорогие, но хаотичные туалеты безошибочно напоминали нам, что в гости приехали американцы-миллиардеры.

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Многотысячные протесты

После ужина с королевой Елизаветой президент США Дональд Трамп встретился с Терезой Мэй и заявил о подготовке грандиозной сделки. На улицах, тем временем, проходили массовые протесты.

В частности, американский телеканал NBC News сообщил о "десятках тысяч протестующих" в британской столице, и это только один из крупнейших из более десяти протестов во время нынешнего визита Трампа.

Для того, чтобы их было заметно, люди надули огромную фигуру американского президента и подняли ее в небо над Парламентской площадью в Лондоне.

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Источник: korrespondent.net