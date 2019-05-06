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05. 06. 2019

Число погибших при разгоне палаточного городка в Судане выросло до 100

Количество погибших во время разгона силовиками в столице Судана палаточного лагеря возросло до 100 человек. Об этом 5 июня сообщает Associated press, передавая данные оппозиционного Комитета врачей Судана.

Агентство пишет, что из Нила извлекли 40 тел погибших, ранее сообщалось про 60 погибших.

"Комитет врачей Судана заявил в среду, что тела были извлечены во вторник, после чего военизированные силы быстрой поддержки увезли их в неизвестном направлении", - информирует AP.

В Комитете сообщили, что еще 326 жителей палаточного городка были ранены.

Рано утром силовики начали разгонять палаточный лагерь на площади перед министерством обороны в центре Хартума. Сообщалось, что во время разгона военные активно применяли огнестрельное оружие.

Оппозиционеры обвинили переходный военсовет в разгоне акции и призвали к массовым протестам по всему Судану. Военные заявили, что разгон мирных протестующих проводился для задержания преступников, находившихся в рядах протестующих.

11 апреля в Судане произошел военный переворот, после которого от власти президента сначала отстранили, а затем поместили в тюрьму.

Власть перешла к армейскому переходному военному совету, который решил передать руководство избранным властям в течение двух лет.

Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют сформировать гражданский управляющий орган и передать ему все властные полномочия.

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Источник: korrespondent.net

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